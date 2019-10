Minna Atherton riscrive il record del mondo dei 100 dorso alle ISL di Budapest

9.309 visualizzazioni | 02:47

Nuovo record del mondo in vasca corta nella 4a tappa dell'International Swimming League, in svolgimento a Budapest. Minna Atherton (London Roar) ha vinto i 100 dorso con il crono di 54"89, battendo il precedente primato appartenente a Katinka Hosszu (55"04), che resisteva da quasi cinque anni. La Atherton è la prima atleta a far cadere un primato in una gara delle International Swimming League.