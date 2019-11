ISL: Secondo giorno e nuovo record per Ian Finnerty nei 100 rana

visualizzazione | 02:15

Secondo record in due giorni per Ian Finnerty. Il nuotatore statunitense ha regalato il primo successo di giornata ai DC Trident, nella tappa di Isl in corso a College Park, nel Maryland, vincendo i 100 rana con il tempo di 56"29, nuovo primato americano. Secondo e terzo posto per i due nuotatori degli LA Current Felipe Lima e Will Licon.