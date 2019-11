ISL: Lilly King maestra di rana, dominante successo nei 100 e record statunitense

visualizzazione | 02:01

La stella dei Cali Condors ha trionfato nei 100 rana nella tappa di Isl in corso a College Park, nel Maryland, restando così imbattuta nella competizione. La campionessa americana ha nuotato in 1'03"00 realizzando il nuovo record statunitense sulla distanza. Seconda Anne Lazor (LA Current) in 1'04"59, terza Breeja Larson (NY Breakers) in 1'04"73.