ISL: Kyle Chalmers domina i 100 stile libero a Budapest con il crono di 45"77

Kyle Chalmers (London Roar) ha vinto i 100 stile libero nella seconda giornata della quarta tappa dell'International Swimming League, in svolgimento a Budapest. L'australiano ha nuotato in 45"77 precedendo il russo Vladimir Morozov (Iron), secondo in 46"42. Terzo Nathan Adrian (LA Current) in 46"70.