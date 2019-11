ISL: Emma Mckeon brucia Sarah Sjostrom e trionga nei 100 farfalla. Primo acuto per i London Roar

2 visualizzazioni | 01:56

Inizia sotto il segno dei London Roar il derby europeo dell'International Swimming League, in corso all'Aquatics Centre di Londra. Emma McKeon ha vinto infatti i 100 farfalla, la gara che ha aperto il programma, con il tempo di 55"95. Battuta Sarah Sjostrom (Energy Standard), seconda in 56"33. Quarto posto per Elena Di Liddo (Aqua Centurions), settimo per la compagna di squadra Ilaria Bianchi.