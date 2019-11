ISL: Cate Campbell beffa per soli 4 centesimi Sjorstrom e trionfa nei 50 sl

visualizzazione | 01:21

Cate Campbell ha vinto i 50 stile libero femminili nel derby europeo dell'International Swimming League, in corso a Londra. La nuotatrice australiana (London Roar) ha trionfato in 23"48 battendo per appena 4 centesimi Sarah Sjostrom (Energy Standard). Terza Kayla Sanchez, quarto posto per Ranomi Kromowidjojo (Iron) e quinto per Emma McKeon (London Roar). Ottava Silvia Di Pietro (Aqua Centurion).