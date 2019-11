ISL: Caeleb Dressel precede Shields nei 50 delfino e frantuma il record americano

visualizzazione | 01:19

Caeleb Dressel ha vinto i 50 delfino a College Park, nel Maryland, dove è in corso la tappa di Isl riservata alle quattro squadre americane. Il fuoriclasse dei Cali Condors ha nuotato in 22"71 (nuovo record americano nella distanza) precedendo Tom Shields (LA Current) in 22"72 e Michael Andres (NY Breakers) in 22"74.