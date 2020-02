Incidente tremendo per Ryan Newman alla Daytona 500, l'auto spicca il volo e va a fuoco!

16.617 visualizzazioni | 01:19

Le immagini della terribile carambola che ha funestato l'ultimo giro della 500 miglia di Daytona, protagonista Ryan Newman che è stato estratto dal veicolo in fiamme dai soccorritori e ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Negli ultimi metri prima del traguardo, la Ford di Newman è finita contro le recinzioni e poi è stata investita da un’auto che la precedeva.