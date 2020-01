VIDEO - Pronti per la Dakar 2020! La Top 5 degli Heroes dell'edizione 2019

Domani da Gedda (Arabia Saudita) parte la 41esima edizione della Dakar, dopo 29 edizioni in Africa e 11 in Sud America il Rally Raid più famoso e suggestivo del mondo si svolgerà in Arabia Saudita. Dal 5 al 17 gennaio 351 equipaggi si sfideranno lungo un percorso di circa 8.000 km prettamente sabbioso. 12 tappe e un solo giorno di riposo.