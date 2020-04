Valentino Rossi-Mugello: una storia di imprese e record lunga oltre 20 anni

6 visualizzazioni | 01:28

La pole position da record ottenuta a 39 anni, 3 mesi e 16 giorni il 2 giugno 2018 è solo l’ultima meravigliosa impresa che il nove volte campione del mondo ha realizzato al Mugello. Dal 1997, giorno della prima vittoria in 125, Rossi ha ottenuto 9 successi e 7 pole position riscrivendo tutti i record e solo ad Assen e al Montmelò ha vinto di più.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



