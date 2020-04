Marquez vs Rossi, le tappe di una delle rivalità più accese dello sport

3 visualizzazioni | 01:56

Dall'Argentina 2015 all'Argentina 2018, come nel corso degli anni il rapporto fra la leggenda Valentino Rossi e il giovane fenomeno Marc Marquez si è deteriorato fino a rompersi definitivamente. Fra sportellate, dichiarazioni al veleno, tregue e presunti torti tutti i capitoli di una saga destinata a far ancora parlare in MotoGP.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



