La nuova Honda 2020 riparte dai fratelli Marquez. La grinta di Marc: "Puntiamo al titolo"

77 visualizzazioni | 01:19

Presentata a Giacarta (Indonesia) la nuova Honda MotoGP 2020, che sarà portata in pista da Marc Marquez e dalla new entry Alex Marquez, fratello minore del campione del mondo in carica. Il Cabroncito va a caccia del settimo titolo iridato nella classe regina: "Non vedo l'ora di iniziare con i test, sono molto motivato, lotteremo ancora una volta per vincere il titolo".



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.