Jorge Lorenzo, il campione che ha battuto Marquez e segnato un’epoca nel dualismo con Rossi

A 32 anni Jorge Lorenzo ha annunciato la propria decisione di ritirarsi dalle corse. Pilota capace di vincere 5 titoli mondiali (3 in MotoGP), il maiorchino nei suoi 12 anni nella classe regina ha gareggiato e battuto Rossi, Stoner e Marquez ed ingaggiato una rivalità spettacolare e spigolosa con Vale, esplosa nel 2015 con il mondiale vinto a Valencia che fece gridare il Dottore al "biscotto".



