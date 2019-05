La magica prima volta del team Sic 58, 15 anni dopo la prima vittoria di Simoncelli

visualizzazione | 01:10

A Jerez de la Frontera si è vissuta una delle pagine più emozionanti della storia recente del motociclismo, sulla pista dove Marco Simoncelli il 2 maggio 2004 vinse la sua prima gara nel motomondiale, il team Squadra Corse Sic 58 creato da Paolo Simoncelli per ricordare il figlio, ha festeggiato una splendida doppietta in Moto3 con Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



