VIDEO - Tony Cairoli, domina sul fango a Mantova! Doppietta formidabile e allungo in classifica su Gajser

Il fuoriclasse siciliano trionfa a Mantova ed allunga in classifica generale sfruttando le difficoltà di Tim Gajser, che dopo il decimo posto in gara-1 chiude al 6° posto, la seconda manche. Per TC222 si tratta del successo numero 89 nel mondiale motocross ed il margine su Gajser sale a quota 40 punti.