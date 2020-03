Tim Gajser vince in solitaria gara-2: buon 3° posto per Tony Cairoli

110 visualizzazioni | 00:33

Dopo la vittoria di Herlings in gara-1, la seconda manche è andata questa volta a Tim Gajser. Il pilota sloveno ha fatto subito il vuoto, ma il successo non gli basta per superare l'olandese in classifica generale. Al 3° posto si piazza Tony Cairoli che però rimane con l'amaro in bocca per essere partito meglio di Herlings in gara-2,