VIDEO - Tim Gajser imbattibile in Indonesia! Ottavo successo stagionale e titolo sempre più vicino

140 visualizzazioni | 01:07

Dopo il successo in gara-1, lo sloveno della HRC si ripete anche nella seconda manche arrivando al traguardo davanti ad Arnaud Tonus. Per Gajser si tratta dell'ottavo successo stagionale che gli permette di allungare in vetta alla classifica generale della MXGP.