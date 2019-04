Tim Gajser concede il bis a Pietramurata! Trionfa anche nella 2a manche davanti a Tony Cairoli

321 visualizzazioni | 03:22

Dopo il successo in gara-1, Tim Gajser sfrutta una caduta di Cairoli a due giri dalla fine, per prendersi anche la vittoria in gara-2 e portarsi a casa il primo GP della stagione, fermando a tre la striscia di successi consecutivi di Cairoli, che resta comunque saldamente in testa alla classifica generale.