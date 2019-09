VIDEO - MXGP: Jeffrey Herlings è tornato a dominare, successo netto in gara-1 in Turchia!

A due mesi e mezzo dall'infortunio, Jeffrey Herlings ritrova il secondo successo di manche della stagione in Turchia precedendo Jonass e Coldenhoff. Sesto posto in rimonta per il campione del mondo Tim Gajser, protagonista nelle primissime battute di una pericolosa caduta senza conseguenze.