MXGP, gara-2: Gajser fa doppietta a Orlyonok, Cairoli chiude 4°

Dopo gara 1, Tim Gajser vince anche gara 2 del GP di Russia e scavalca così Cairoli in testa alla classifica generale. Il siciliano della KTM, ancora alle prese con le ammaccature dopo la rovinosa caduta del sabato, fa quello che può limitando i danni il più possibile, ma cedendo la vetta della graduatoria per la prima volta in stagione.