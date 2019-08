MX2: Jorge Prado implacabile, a Imola arriva un'altra doppietta e il titolo ora è una formalità

visualizzazione | 02:00

Il giovane spagnolo, alfiere della KTM, ha confermato il suo ruolo di riferimento e sullo sterrato italiano ha guidato magistralmente, imponendosi con grande autorevolezza in entrambe le manche. Per Prado si tratta della 26esima vittoria di manche in stagione che incrementa il distacco su Olsen a 130 lunghezze. Già in Svezia fra 7 giorni può arrivare il titolo.