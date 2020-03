VIDEO - Jeffrey Herlings senza rivali nell'inferno di Valkenswaard! Secondo successo in due gare, 5° Cairoli

Dopo il secondo posto nella prima manche, l'idolo di casa trionfa sull'insidioso tracciato olandese in gara-2 rifilando 22 secondi di vantaggio a Tim Gajser. Terzo posto per il lituano Jasikonis che precede il britannico Simpson e Cairoli che consolida il terzo posto in classifica generale con 26 punti su Herlings e 17 punti su Gajser.