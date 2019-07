Febvre vince gara 2, Gajser è secondo e ipoteca il Mondiale! +130 su Cairoli

351 visualizzazioni | 02:18

Tim Gajser non è riuscito a replicare il successo ottenuto nella gara-1 del GP d’Indonesia MXGP e si è dovuto accontentare del secondo posto nella gara-2. Lo sloveno può comunque ritenersi ampiamente soddisfatto del bottino portato a casa dalla trasferta in terra asiatica e ora vanta addirittura 130 punti di vantaggio in classifica generale su Tony Cairoli.