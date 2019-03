Apoteosi Cairoli! Trionfa anche in gara-2 e dopo 3 anni torna a vincere il GP d’Olanda

11.196 visualizzazioni | 01:07

Tony Cairoli, nonostante una condizione non perfetta a causa di un problema agli avambracci, dopo il primo posto in gara uno, vince anche la seconda manche tornando sul gradino più alto del podio in Olanda dopo tre anni d’assenza. Seconda piazza per il rivale Tim Gajser, per il siciliano arriva la terza vittoria stagionale in altrettante gare.