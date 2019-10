La campionessa del mondo di Judo -57kg, Christa Deguchi, si racconta: “La medaglia è per mia nonna”

25 visualizzazioni | 02:38

Christa Deguchi, judoka di origini giapponesi, da 3 anni gareggia per il Canada e nel 2019 è diventata la prima canadese a vincere il titolo di campionessa mondiale nel Judo proprio in Giappone: “Volevo che mia nonna vedesse la toppa CAN sulla schiena e il logo sul petto, so che è orgogliosa di me”.