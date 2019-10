Qatar Prix, Parigi: tutta la magia della corsa sull'erba più bella al mondo

2.064 visualizzazioni | 02:45

Sotto l'Arco di Trionfo a Parigi va in scena quello che è considerato il "Gran Finale" delle gare di ippica, nonchè uno degli eventi più importanti della stagione autunnale in Francia. Il 5 e il 6 ottobre i migliori puro sangue del mondo di età superiore a tre anni si daranno battaglia in una sfida epica.