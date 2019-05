VIDEO - Quinta sconfitta su cinque per l'Italia dell'hockey: vince la Repubblica Ceca 8-0, gli highlights

33 visualizzazioni | 01:39

Altra pesante sconfitta per gli azzurri ai Mondiali in Slovacchia. Contro la Repubblica Ceca, l'Italia incassa la quinta sconfitta in altrettanti match e a due partite dalla fine rimane ancora a quota 0 alla voce "gol segnati".