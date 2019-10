VIDEO - Petr Cech, esordio da sogno nell’hockey: para 2 rigori ed è ‘man of the match’

Esordio sul ghiaccio migliore non poteva esserci per Peter Cech con la maglia dei Guildford Phoenix, squadra che milita nella seconda serie del campionato inglese di hockey. Il 37enne ex portiere di Chelsea e Arsenal ha trascinato la sua squadra alla vittoria contro i Swindon Wildcats parando ben due rigori ed è stato eletto 'man of the match'.