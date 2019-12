Hockey, la squadra segna e 45mila peluche piovono in campo: il motivo è benefico

187 visualizzazioni | 02:22

In occasione dell'evento annuale del 'Teddy Bear Toss', i tifosi dei Bears al primo gol della partita hanno lanciato in campo 45,650 orsacchiotti e altri animali di peluche, superando il record del 2018 di 34,798. L'incontro è stato interrotto per 30 minuti per poter recuperare gli animaletti di peluche che verranno donati a circa 40 enti di beneficenza locali prima delle festività natalizie.