Woods punta le Olimpiadi: "L'oro a Tokyo 2020 sarebbe prodigioso"

Il fuoriclasse americano, fresco vincitore del Masters 2019, spiega il prossimo obiettivo della sua carriera: "Qualificarmi per Tokyo 2020 e rappresentare gli Stati Uniti in una manifestazione così sarebbe un vero onore, non ho molte altre occasioni per riuscire a cimentarmi con questa sfida. Dunque sarebbe fantastico realizzare tutto ciò".