VIDEO - Maccio Capatonda "telecronisto" per un giorno: eccolo in onda su Eurosport 2 e GOLFTV

Il famoso comico/regista, grande appassionato di golf, è stato telecronista per un giorno - anzi "telecronisto", come lui ama definirsi - in compagnia di Niccolò Pomponi e Alessandro Bellicini, alle prese con il Nedbank Golf Challenge. Come se l'è cavata secondo voi?