VIDEO - Il golf non ha età: donna di 100 anni alla partenza del KLM Open

223 visualizzazioni | 00:30

Susan Hosang ha rubato la scena a tanti grandi professionisti del gol, del calibro di Patrick Reed, Sergio Garcia, Lee Westwood e il nostro Edoardo Molinari alla partenza del KLM Open di Amsterdam. La particolarità? Ama il golf e ha 100 anni, proprio l'età del torneo in corso ora. Non c'era davvero modo migliorare per celebrare entrambi...