VIDEO - Simone Biles e il suo first pitch: avvitamento indietro da ferma prima del lancio... Coi jeans!

423 visualizzazioni | 00:37

Incredibile Simone Biles: per il lancio inaugurale degli Houston Astros contro i Washington Nationals si cimenta in un'a crobazia da ferma, indossando pantaloni stretti e rigidi. Ma lei è una gran campionessa e non se ne preoccupa. Poi lancia e alla fine si fa autografare la pallina da Jake Marisinick.