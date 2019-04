VIDEO - Robin Frijns: "Gara difficilissima, quando sei in testa non vuoi mai la pioggia"

41 visualizzazioni | 01:12

Robin Frijns festeggia la prima vittoria in carriera in Formula E all'EPrix di Parigi al volante della Virgin Racing: "Non volevo che piovesse, perché diventa tutto imprevedibile. Sono felice di averla portata a casa".