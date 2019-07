Buemi domina, Vergne si scontra con Massa all'ultimo giro: il titolo si decide nell'ultima gara!

6 visualizzazioni | 01:30

Gara ricca di colpi di scena la penultima della stagione del mondiale Formula E 2018-2019, Buemi su Nissan vince per distacco mentre il campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne non può far festa poiché all'ultimo giro è protagonista di un incidente con Felipe Massa che lo costringe al ritiro e rimette in dubbio la corsa per il titolo. Ora Di Grassi è a soli 22 punti.