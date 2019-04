La Formula E cresce e cerca nuovi talenti dell'ingegneria

4 visualizzazioni | 02:52

L'innovativo campionato motoristico è in continua evoluzione e ha bisogno di idee sempre nuove e al passo con la tecnologia. E' per questo che esiste un interscambio tra lo sviluppo e la ricerca di giovani capaci di portare a questo mondo competenza e novità con un reclutamento tra migliaia di cv. L'Innovation Manager Challenge è ancora aperto per far parte di questo futuristico mondo!