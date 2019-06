VIDEO - Vergne, di Grassi, Lotterer, da Costa, Frijns: cinque piloti ancora in corsa per il titolo

visualizzazione | 02:50

Con due tappe ancora in calendario nel campionato di Formula E, Berna e il doppio appuntamento di New York, cinque piloti sono racchiusi in soli 21 punti, pronti ad accendere un finale di stagione che si preannuncia molto movimentato: chi vincerà il titolo tra Jean-Eric Vergne, Lucas di Grassi, André Lotterer, Antonio Felix da Costa e Robin Frijns?