Vettel: "La Ferrari SF1000 è ancora più rossa dell'anno scorso, è bellissima"

Sebastian Vettel è entusiasta della Ferrari SF1000, la nuova monoposto con cui affronterà il mondiale 2020: "C'è molto lavoro dietro, abbiamo trovato soluzioni intelligenti per essere in grado di farlo. Non vedo l’ora di guidarla in pista, perché è ovviamente più eccitante che guardarla solamente".