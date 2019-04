Mick Schumacher sulle orme del papà Michael: la scalata dai kart al sogno Ferrari

299 visualizzazioni | 01:06

Martedì 2 aprile, Mick Schumacher debutta al volante della Ferrari nei test in Bahrain: ripercorriamo, passo per passo, la carriera del figlio di Michael, cominciata nel 2008 nei kart e poi proseguita con la conquista del titolo in F3 con il Team Prema e l'ingresso nell'Academy di Maranello.