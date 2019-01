Arrivabene al passo d'addio: 4 anni in Ferrari con poche vittorie e tanti rimpianti

767 visualizzazioni | 01:29

Dopo 4 annate finisce l'esperienza di Team Principal di Maurizio Arrivabene alla Ferrari: scelto nel novembre del 2014 da Sergio Marchionne per sostituire Mattiacci, il manager ex Phillip Morris in quattro anni ha ridotto il gap con la Mercedes ma non è riuscito a riportare la scuderia di Maranello a quel titolo mondiale che manca ormai dal 2007.