Leclerc: "Ferrari ha lavorato per fare la migliore macchina, al 2020 chiedo serenità e maturità"

Nella prima conferenza stampa della nuova stagione, in occasione della presentazione della nuova SF1000, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha raccontato le proprie ambizioni per la stagione: "Mi sono preparato in maniera intensa tutto l'inverno, voglio imparare dagli errori e dare il mio meglio per ottenere i traguardi che la Ferrari si merita".