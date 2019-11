L'incredibile pit stop della Red Bull a gravità zero

171 visualizzazioni | 01:20

I meccanici della Red Bull hanno completato lo scorso weekend quello che è stato ufficialmente il pit stop più veloce di sempre in Formula 1 nel Gran Premio del Brasile del 2019, cambiando le gomme di Max Verstappen in 1,82. Ma il team non s'accontenta e ha rilasciato un video che mostra la abilità dei meccanici e degli addetti al pit stop anche a gravità zero.