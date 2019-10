VIDEO - Verstappen: "Leclerc non aveva bisogno di prendersi tutti quei rischi in curva 2..."

Max Verstappen al termine del GP del Giappone non nasconde la propria frustrazione per il ritiro maturato a causa della speronata di Leclerc alla curva-2 nel primo giro: “Avevamo un’ottima chance di raggiungere un altro podio specialmente dopo il brillante spunto in partenza. Non c’era alcun bisogno di prendersi così tanti rischi alla curva due...”.