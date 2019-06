VIDEO - Vettel: "Non abbiamo commesso alcun errore, siamo arrivati primi ma non possiamo festeggiare"

Il pilota tedesco della Ferrari molto amareggiato per la decisione dei commissari di penalizzarlo con 5" di penalità per il taglio nella chicane al 48° giro e la chiusura di traiettoria su Hamilton: "Lewis era più veloce di noi col passo ma siamo stati in grado di tenerlo alle spalle. E' strano e ingiusto non poter festeggiare dopo un grande weekend in cui non abbiamo commesso errori".