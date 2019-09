VIDEO - Charles Leclerc, da Spa a Monza: il predestinato che in 8 giorni ha stregato la Ferrari

Con i trionfi a Spa e Monza, Charles Leclerc è diventato il pilota più giovane della storia a vincere due GP consecutivi: sono bastati meno di 9 mesi per superare Sebastian Vettel nelle gerarchie in pista e, soprattutto, nel cuore dei tifosi ferraristi, tornati a sperare in un futuro brillante dopo tanti anni di delusioni.