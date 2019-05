VIDEO - Invasione di campo di... una bimba: fortunatamente viene messa in salvo in tempo

521 visualizzazioni | 00:26

Succede in una partita di amatori di Australian Football, quella tra St Bernards e Old Melburnians: la bimba di 2 anni che vaga per il campo viene tratta in salvo da Alex McLead, appena in tempo prima di essere travolta da giocatori.