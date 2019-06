Moto in fiamme, un’altra si ribalta: i commentatori impazziscono!

17.806 visualizzazioni | 00:59

Succede tutto in pochi istanti alla 8 ore di Oscherleben. Marvin Fritz, pilota della Yamaha, si ferma a lato della pista perché va a fuoco la sua moto nel momento più bello della gara, e qualche secondo dopo un incidente anche per la Honda Racing. Si tratta di Yonny Hernandez e tutto questo succede dopo 6h39’ di gara. Che peccato per i due, 2° e 4° in quel momento della gara.