VIDEO - Detrito in pista: caduta pericolosissima alla 8 Ore di Suzuka

312 visualizzazioni | 00:44

Brutto momento per il giapponese Samura, pilota del team Dog House, durante la 8 Ore di Suzuka: all'uscita di una curva colpisce in pieno un detrito rimasto sull'asfalto e si rende protagonista di una pericolosa caduta in traffico.