VIDEO - ERC, tutto il meglio del Rally di Cipro in un minuto

27 visualizzazioni | 00:57

Al Rally di Cipro è dominio del pilota del Qatar Nasser Al-Attiyah che mancava in un rally dal 2015 ma che per ben 6 volte è statao capace di mettere il sigillo nell’isola. Questa era la penultima prova del Campionato Europeo, e ora bisognerà aspettare solo l’ultimo Rally in Ungheria a novembre.