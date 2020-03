VIDEO - Coronavirus, Andri Ragettli si inventa il parkour casalingo per raccogliere fondi

Lo sciatore freestyle Andri Ragettli ha messo in mostra le sue abilità nel parkour saltando da un ostacolo all'altro a casa sua per raccogliere fondi in favore della lotta contro il COVID-19. Ragettli ha rappresentato la Svizzera alle Olimpiadi invernali del 2018 finendo al settimo posto nello slopstyle.